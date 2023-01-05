Вице-премьер РФ Абрамченко подарила двоим мальчикам-близнецам из Приангарья мобильные телефоны

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарила двоим семилетним мальчикам-близнецам из Иркутской области мобильные телефоны, сообщило 5 января ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера.

«Так получилось, что желание Никиты (одного мальчика из близнецов – прим. ред.) исполняю я. Это очень почетно и очень приятно. <…> Никит, я тебя поздравляю с Новым годом и дарю тебе твой первый мобильный телефон», – сказала Абрамченко. Изначально вице-премьер должна была исполнить только желание Никиты. Узнав, что у мальчика есть брат-близнец, Абрамченко подарила двум детям одинаковые подарки.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в России в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В акции принимают участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В рамках мероприятия каждый желающий может выступить в роли Деда Мороза и воплотить в жизнь мечту участника. Дети и пожилые люди после подачи заявки пишут свои желания, соответствующие условиям конкурса, а любой взрослый может пройти регистрацию и подарить участнику то, о чем он мечтает.