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Благоустройство городского парка в Шелехове завершат в 2023 году

Правительство Иркутской области 5 января сообщило, благоустройство городского парка в Шелехове завершат в 2023 году – большая часть работ здесь уже завершена.

Установлены новые спортивные площадки для детей и взрослых, проложены оздоровительные маршруты для скандинавской ходьбы. В парке разместили детский скейт-парк, смонтирована детско-юношеская площадка «Форт-Росс». На средства частного инвестора установили более 200 малых архитектурных форм.

«Мы рассчитываем, что реализация этого проекта позволит создать в Шелехове место притяжения спортивной молодежи, поможет проводить городские и районные культурно-массовые мероприятия. Кроме того, это будет интересно инвесторам, которые захотят принимать участие в развитии этой рекреационной зоны», – сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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