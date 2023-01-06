Каждый третий работник считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он трудоустроен

28% россиян признались, что события 2022 года никак не отразились на их работе. Среди жителей Иркутской области такого же мнения придерживаются 43% опрошенных. Опрос предоставлен сервисом для поиска сотрудников hh.ru.

Почти треть (43%) опрошенных иркутян считают, что события прошедшего года, в т.ч. СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д. не отразилась на их работе и на ее поиске. 2% отметили положительное значение, 55% – негативное.

Более заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств, тогда как среди женщин – 31%.

В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

При этом почти каждый третий из опрошенных (28%) рассказал, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Еще 9% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 48% - что влияние было негативным, а 15% затруднились ответить.

Нейтральную оценку чаще всего давали жители Алтайского края (33%), а также Иркутской, Саратовской и Тюменской областей (по 28%). Реже всего – жители Краснодарского края (всего 11% полагают, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя). В целом нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока (24%) и Сибири (23%), меньше – Москве и Санкт-Петербургу (по 14%).

Кроме того, СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д. никак не отразилась на компании-работодателе по мнению 28% госслужащих и преподавателей/научных работников, а также 27% бухгалтеров и специалистов по безопасности. Представители этих профсфер наиболее часто говорили о том, что, по их мнению, работодатели не почувствовали изменений.