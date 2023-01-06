45 спортивных площадок и хоккейных кортов построят в Иркутской области до конца 2023 года

В 2023 году в Иркутской области планируется создать 45 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Из них 36 – многофункциональные и универсальные спортивные площадки, девять – хоккейные корты. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

В этом году хоккейные корты должны появиться в:

Эхирит-Булагатском р-не,

Братском р-не,

Усть-Удинском р-не,

Нукутском р-не,

Осинском р-не,

Шелеховском р-не,

Баяндаевском р-не.

Многофункциональные спортивные площадки планируется установить в:

Зиминском р-не,

Иркутском р-не,

Эхирит-Булагатском р-не,

Куйтунском р-не,

Нижнеудинском р-не,

Тайшетском р-не,

Качугском р-не,

Усть-Удинском р-не,

Чунском р-не,

Тайшетском р-не,

Нукутском р-не,

Братском р-не,

Киренском р-не,

Усольском р-не,

Слюдянском р-не,

Заларинском р-не,

Аларском р-не,

Баяндаевском р-не,

Ольхонском р-не.

- Многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты очень востребованы у жителей Иркутской области. Во многих поселках и селах такие спортивные объекты становятся центрами для активного проведения досуга детей и молодежи. Всего на 2023 год в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидий в министерство спорта области поступили заявки на создание 46 плоскостных сооружений, 45 из них получат софинансирование. Для реализации всех этих проектов важна слаженная работа администраций муниципальных образований, - отметил министр спорта области.