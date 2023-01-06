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45 спортивных площадок и хоккейных кортов построят в Иркутской области до конца 2023 года

В 2023 году в Иркутской области планируется создать 45 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Из них 36 – многофункциональные и универсальные спортивные площадки, девять – хоккейные корты. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

В этом году хоккейные корты должны появиться в:

  • Эхирит-Булагатском р-не,
  • Братском р-не,
  • Усть-Удинском р-не,
  • Нукутском р-не,
  • Осинском р-не,
  • Шелеховском р-не,
  • Баяндаевском р-не.

Многофункциональные спортивные площадки планируется установить в:

  • Зиминском р-не,
  • Иркутском р-не,
  • Эхирит-Булагатском р-не,
  • Куйтунском р-не,
  • Нижнеудинском р-не,
  • Тайшетском р-не,
  • Качугском р-не,
  • Усть-Удинском р-не,
  • Чунском р-не,
  • Тайшетском р-не,
  • Нукутском р-не,
  • Братском р-не,
  • Киренском р-не,
  • Усольском р-не,
  • Слюдянском р-не,
  • Заларинском р-не,
  • Аларском р-не,
  • Баяндаевском р-не,
  • Ольхонском р-не.

- Многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты очень востребованы у жителей Иркутской области. Во многих поселках и селах такие спортивные объекты становятся центрами для активного проведения досуга детей и молодежи. Всего на 2023 год в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидий в министерство спорта области поступили заявки на создание 46 плоскостных сооружений, 45 из них получат софинансирование. Для реализации всех этих проектов важна слаженная работа администраций муниципальных образований, - отметил министр спорта области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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