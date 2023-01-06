45 спортивных площадок и хоккейных кортов построят в Иркутской области до конца 2023 года

В 2023 году в Иркутской области планируется создать 45 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Из них 36 – многофункциональные и универсальные спортивные площадки, девять – хоккейные корты. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
В этом году хоккейные корты должны появиться в:
- Эхирит-Булагатском р-не,
- Братском р-не,
- Усть-Удинском р-не,
- Нукутском р-не,
- Осинском р-не,
- Шелеховском р-не,
- Баяндаевском р-не.
Многофункциональные спортивные площадки планируется установить в:
- Зиминском р-не,
- Иркутском р-не,
- Эхирит-Булагатском р-не,
- Куйтунском р-не,
- Нижнеудинском р-не,
- Тайшетском р-не,
- Качугском р-не,
- Усть-Удинском р-не,
- Чунском р-не,
- Тайшетском р-не,
- Нукутском р-не,
- Братском р-не,
- Киренском р-не,
- Усольском р-не,
- Слюдянском р-не,
- Заларинском р-не,
- Аларском р-не,
- Баяндаевском р-не,
- Ольхонском р-не.
- Многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты очень востребованы у жителей Иркутской области. Во многих поселках и селах такие спортивные объекты становятся центрами для активного проведения досуга детей и молодежи. Всего на 2023 год в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидий в министерство спорта области поступили заявки на создание 46 плоскостных сооружений, 45 из них получат софинансирование. Для реализации всех этих проектов важна слаженная работа администраций муниципальных образований, - отметил министр спорта области.