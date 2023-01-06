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Эксперты назвали главные плюсы и минусы районных торговых центров

В Москве общий объём качественного предложения в торговых центрах Москвы оценивается более чем в 6,5 млн кв. м. Cформился тренд на то, что сегмент торговой недвижимости двигается от больших форматов в сторону малых. Cейчас Москва является лидером по качеству и разнообразию подобных проектов в стране и в Восточной Европе. По уровню обеспеченности мегаполис входит в первую десятку российских городов. При этом наиболее устойчивым к кризисам оказался формат районных комплексов, расположенные в густонаселённых жилых массивах. Эксперт рынка коммерческой недвижимости Полина Фиофилова рассказала о ставках, об  арендном спросе и о недостатках подобных проектов. 

Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU: 

– Рынок районных торговых центров площадью от 3 до 20 тыс. кв. м. также в Москве чётко сформирован за счёт радиальной структуры города и наличия крупных спальных районов, которые наиболее привлекательны для таких проектов. 

В целом сейчас можно говорить о том, что в столице оформился тренд на то, что сегмент торговой недвижимости двигается от больших форматов в сторону малых. Например, с 2016 года объём нового строительства снижается, а реконструкция и строительство объектов под «районники», наоборот, увеличивается. Например, компания ADG Group планирует в общей сложности реконструировать 39 советских кинотеатров, из которых 13 уже открыты под определённой стилистикой, с яркой концепцией. По нашим прогнозам, эта тенденция будет набирать силу в ближайшие годы. Это связано с тем, что реализация крупных форматов несёт за собой большие риски, чем среднеформатные проекты. 

Сейчас реализация внутриквартальных торговых проектов при условии интересного места с хорошей проходимостью даже в нынешних условиях позволяет рассчитывать на загрузку, близкую к 100%. Это связано с тем, что в таких ТЦ располагаются магазины первой необходимости, которые, во-первых, всегда востребованы, а, во-вторых, там нет иностранных ретейлеров, которые будут держать свои помещения пустыми, как это до сих пор происходит. 

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Говоря про ставки в ТЦ, по нашим прогнозам, они могут вернуться на уровень до начала СВО уже в начале 2023 года при условии отсутствия дополнительных потрясений. 

К возможным недостаткам районных ТЦ можно отнести то, что если перспектива подобных проектов в наиболее проходных местах жилых массивов понятна и позитивна, то проекты, которые реализуются в кварталах, которые только заполняются новыми жильцами, может быть не столь радужны из-за того, что в нынешних условиях сроки переезда в новое жильё у многих людей отдаляются, например, из-за дорогого ремонта.

Также определённый риск есть за счёт того, что районные ТЦ, особенно не на топовых позициях заполняются мелкими, несетевыми предпринимателями, которые достаточно чувствительны к общей экономической ситуации и, как правило, удачно работают на растущем рынке, в условиях стагнирующей ситуации не очень, очевидно, их прочность и готовность работать несмотря ни на что.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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