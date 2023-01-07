Риэлтор назвал тип столичных квартир, которые продаются за 2-3 дня

Конец года – это традиционное время снижения активности на вторичном рынке Москвы, которое наступает после роста в период с августа по октябрь. В конце 2022 года ключевыми причинами снижения стали высокий уровень ипотечных ставок и страховых взносов к ней. Эксперт рынка в рассказал о состоянии сегмента и дал прогноз того, как будут развиваться события дальше.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– Количество звонков на вторичном рынке, действительно, снизилось, а конверсия повышается только в одном случае, если давать скидки на объекты. У нас конверсия не выросла, и это связано с тем, что цены на наши объекты мы не снижаем.

Продление льготной ипотеки на вторичный рынок не влияет вообще. Даже если бы льготную ипотеку совсем отменили, то объём переориентировавшихся покупателей на вторичный сегмент не позволил бы этому рынку резко рвануть вверх по продажам. Покупатели первички и покупатели вторички – это абсолютно разные категории клиентов, тем более сейчас, когда рынок максимально сузился.

Сейчас цены на вторичку можно условно разделить на две категории. В каждом формате объектов, в каждой локации есть 2—5 предложений, которые продаются на 5% ниже среднего. Вторая категория – это все остальные предложения.

Предложения ниже рынка на 5%, при условии, что там нет юридических проблем, уходят даже быстрее, чем аналоги в 2020—2021 годах. По таким предложениям сегодня на сделку выходят в течение 2—3 дней. Например, мы недавно продавали убитую квартиру под ремонт, но по хорошей цене для этой локации и покупатель был найден за 2 недели.

Количество квартир второй категории, которые сейчас продаются по средней цене, выросло, и покупатели стараются сбить цену до значений, которые есть в первой категории. При этом аргументы о разном состоянии квартир первой и второй категории не действуют на покупателей. Сейчас разговор между теми, кто приобретает недвижимость и продаёт достаточно короткий – не хотите снижать цену, значит, мы идём искать дальше.

В 2021 году средний срок экспозиции вторичной квартиры был на уровне 3—6 месяцев и если в этот срок сделки не было, то приходилось что-то менять, то сейчас прогнозируемый срок экспозиции составляет 6 и более месяцев на любую квартиру.

В низкой ценовой категории сейчас квартиры либо проблемные, либо от хозяев, которые столкнулись с проблемами. В обоих случаях есть дедлайн по времени и для того, чтобы решить задачу можно сделать только одно – снизить цену.