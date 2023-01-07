Иркутская область поднялась в рейтинге инновационной медиаактивности среди субъектов РФ

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) опубликовала ежемесячный рейтинг субъектов РФ по медиаактивности в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий за ноябрь 2022 года. Иркутская область в группе регионов с численностью 1-2 млн экономически активного населения поднялась на три пункта и заняла 4 место.

Рейтинг медиаактивности регионов в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий отражает информационную работу в субъектах. Лидирующие позиции говорят об активной работе и заинтересованности в том, чтобы о регионе узнали инвесторы.

Всего, по данным экспертов, 9 из 18 регионов, входящих в состав АИРР, улучшили позиции в мониторинге по рассматриваемым направлениям. Кроме Иркутской области, это Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра, Красноярский край, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Ульяновская и Томская области.

– В мониторинге регионы России разделяются на пять групп по численности экономически активного населения (ЧЭАН). Это позволяет сравнивать медиаактивность субъектов более корректно. Оцениваются три параметра: PR инноватики, PR инвестиций и проведение публичных мероприятий. В рейтинге учитываются публикации с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона, – отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова.

Справка:

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) – некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. В настоящее время Ассоциация объединяет 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов.