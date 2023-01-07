Новости

Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Рождеством

Накануне Рождества губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом в Знаменском соборе. Они обсудили общие задачи и ситуацию в регионе. Глава Приангарья обратился к жителям региона и поздравил их с праздником.

– Рождество дарует миллионам верующих радость и свет надежды, – отметил Игорь Кобзев. – Оно побуждает совершать добрые дела, обращает к традиционным духовно-нравственным ценностям, веками скреплявшим наше общество. Пусть эти праздничные дни укрепят веру в лучшее, придадут уверенности в жизни. От души желаю здоровья, благополучия и светлого Рождества! С праздником!

Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви. Его празднуют 7 января (25 декабря по старому стилю). Накануне Рождества Христова предпраздничный день – Сочельник. Он является последним днем Рождественского строгого 40-дневного поста. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
В России расширили семейную и продлили льготную ипотеку
«Семейная ипотека»: теперь для семей с двумя и более детьми до 18 лет
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании