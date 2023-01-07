Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Рождеством

Накануне Рождества губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом в Знаменском соборе. Они обсудили общие задачи и ситуацию в регионе. Глава Приангарья обратился к жителям региона и поздравил их с праздником.

– Рождество дарует миллионам верующих радость и свет надежды, – отметил Игорь Кобзев. – Оно побуждает совершать добрые дела, обращает к традиционным духовно-нравственным ценностям, веками скреплявшим наше общество. Пусть эти праздничные дни укрепят веру в лучшее, придадут уверенности в жизни. От души желаю здоровья, благополучия и светлого Рождества! С праздником!

Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви. Его празднуют 7 января (25 декабря по старому стилю). Накануне Рождества Христова предпраздничный день – Сочельник. Он является последним днем Рождественского строгого 40-дневного поста.