В Иркутской области более 160 сотрудников МЧС дежурили в храмах на Рождество

В рождественскую ночь происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. 125 храмов в регионе накануне Рождества были взяты под контроль инспекторами по пожарному надзору. 6 и 7 января там проходят христианские обряды с массовым посещением.

– Дежурство на них осуществляется силами сотрудников органов государственного пожарного надзора общей численностью 161 человек. Пожарно-спасательные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия, – говорится в сообщении.

Накануне православного праздника все культовые учреждения, задействованные в проведении богослужений, были проверены на предмет пожарной безопасности.