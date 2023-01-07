Иркутская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи мобилизованным и жителям Кировска

В иркутском Студенческом гуманитарном центре Всероссийского студенческого корпуса спасателей завершена погрузка очередной партии гуманитарной помощи объемом 40 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Она предназначена для мобилизованных из Иркутской области и подшефного города Кировска ЛНР. В составе груза генераторы, тепловые пушки, окопные и палаточные печи, лопаты и бензопилы, теплые вещи и личные посылки для военнослужащих. Кстати, большая часть легко собираемых печей, предназначенных как для обогрева, так и для приготовления пищи, сделана в Иркутской области руками студентов техникумов.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, плановый срок доставки груза в Ростов-на-Дону – 5-7 рабочих дней. Далее он направится непосредственно адресатам. Мобилизованные из Приангарья получат письма и посылки не только от родных, но и от неравнодушных жителей региона. Контролировать распределение груза на месте будет региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.