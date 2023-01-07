Новости

Иркутская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи мобилизованным и жителям Кировска

В иркутском Студенческом гуманитарном центре Всероссийского студенческого корпуса спасателей завершена погрузка очередной партии гуманитарной помощи объемом 40 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Читайте также:

400 семей участников СВО получили поддержку от администрации Иркутска
16 декабря 2022
Гуманитарную помощь доставили на передовую мобилизованным из Иркутской области
28 ноября 2022

Она предназначена для мобилизованных из Иркутской области и подшефного города Кировска ЛНР. В составе груза генераторы, тепловые пушки, окопные и палаточные печи, лопаты и бензопилы, теплые вещи и личные посылки для военнослужащих. Кстати, большая часть легко собираемых печей, предназначенных как для обогрева, так и для приготовления пищи, сделана в Иркутской области руками студентов техникумов.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, плановый срок доставки груза в Ростов-на-Дону – 5-7 рабочих дней. Далее он направится непосредственно адресатам. Мобилизованные из Приангарья получат письма и посылки не только от родных, но и от неравнодушных жителей региона. Контролировать распределение груза на месте будет региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (219)


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
В России расширили семейную и продлили льготную ипотеку
«Семейная ипотека»: теперь для семей с двумя и более детьми до 18 лет
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании