Иркутяне могут сдать новогоднюю елку в городской зоосад

Деревья используют как подстилку для животных.

«Новогодние деревья используются для обогащения среды обитания животных. Привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья c городских свалок и у подъездов домов», – сообщили в пресс-службе зоосада.

Перед тем, как отдать елку, ее нужно очистить от посторонних предметов, которые могут навредить животным.