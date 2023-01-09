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Иркутяне могут сдать новогоднюю елку в городской зоосад

Деревья используют как подстилку для животных.

«Новогодние деревья используются для обогащения среды обитания животных. Привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья c городских свалок и у подъездов домов», – сообщили в пресс-службе зоосада.

Перед тем, как отдать елку, ее нужно очистить от посторонних предметов, которые могут навредить животным.

  • Приносить деревья можно ежедневно с 11:00 до 18:00. Зоосад работает без выходных.
  • Адрес: г. Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ)
  • Телефон: 66-46-39

/ Сибирское Информационное Агентство /
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