«На рынке ипотеки уже видны признаки пузыря» – эксперт

Нынешняя ситуация не способствует реализации льготных программ и послаблений, рассказала «Известиям» гендиректор НРА Алина Розенцвет.

«В тех секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к дальнейшему отказу заемщиков платить по кредитам. Особенно это касается таких программ, когда допускается низкий первоначальный взнос. При сохранении этого требования на достаточно высоком уровне – 20-30% – риски пузыря снижаются. Если используются более низкие пороги или применяются схемы по искусственному снижению этого размера, в том числе через потребительский кредит, это может вызвать дефолт, неплатежеспособность со стороны покупателей жилья», – говорит эксперт.

По ее словам, переживать пока рано, потому что большинство банков качественно относятся к оценке кредитоспособности заемщиков. И цена на недвижимость упала еще не настолько критично, чтобы было невыгодно продолжать платить ипотеку.