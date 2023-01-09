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Таиланд изменил правила въезда в страну

Они начинают действовать с 9 января 2023 года. Об этом рассказали в турфирме PEGAS Touristik.

Теперь лица старше 18 лет обязаны иметь подтверждение о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19 в период не ранее 6 месяцев.

Не прошедшие вакцинацию, предоставляют справку с указанием причин отказа от вакцинации.

Гражданам стран, требования которых препятствуют их возвращению связи COVID-19, должны иметь страховку на сумму не менее 10 000 USD для лечения от COVID-19 на время пребывания и 7 дней.

Лица, совершающие деловые поездки, включая экипажи ВС, студентов могут иметь письмо-приглашение с соответствующими гарантиями или иную страховку.

Требование о наличии страховки не относятся к людям, имеющим официальный и дипломатический паспорт. Правила о вакцинации и страховке не относятся к гражданам Таиланда и пассажирам транзитных рейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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