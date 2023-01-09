32% иркутян жалеют о решении сменить работу в 2022 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и узнала, меняли ли они работу в 2022 году и насколько довольны результатом.

37% опрошенных жителей Приангарья не меняли работу в течение 2022 года. Чаще всего это представители сферы государственной службы и НКО, работники науки и образования, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса.

Еще 50% респондентов сменили работу в 2022 году, а 13% – вообще не работали.

Наиболее склонными к смене работы в прошедшем году оказались мужчины (38% против 36% у женщин), причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда: 44% респондентов, искавших новую работу в 2022 году – представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Чаще всего новое место работы искали представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры.

При этом 22% сменивших работу респондентов из Иркутской области ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом трудоустройства были довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования.

А 32% жителей области, сменивших работу, признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Чаще всего об этом говорили представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала. Еще 16% не видят особой разницы, а 30% затруднились ответить.