АТБ продлил акцию «100% кэшбэка от кролика АТБ» до конца января

Азиатско-Тихоокеанский банк продлил новогоднюю акцию «100% кэшбэка от кролика АТБ». Теперь кэшбэк 2023 рубля можно получить и за покупки в январе.

По правилам акции нужно оформить «Универсальную» кредитную карту АТБ и совершить покупку минимум на 2023 рубля в месяце получения карты – декабре или январе. Первые 3000 участников, которые выполнят необходимые условия, получат в 2023 году (в январе или феврале, соответственно) вознаграждение – кэшбэк 2023 рубля. На остальные покупки кэшбэк поступит в соответствии с условиями оформления продукта.

Претендентами на приз могут стать клиенты, впервые оформившие «Универсальную» карту, или которые закрыли данный продукт не менее чем за 6 месяцев до начала акции и не имеют его на текущий момент. Также на момент оформления и выплат бонуса у клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность по любому договору потребительского кредитования, заключенному с АТБ.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. В первые 15 дней снятие наличных можно осуществить без комиссий, далее бесплатное снятие распространяется на сумму до 30 000 рублей в месяц.

Чтобы оформить «Универсальную» карту, нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ. Обслуживание по карте бесплатное.