Более 22 млн рублей выиграли жители Иркутской области в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото»

Всего в Иркутской области было приобретено 113 019 выигрышных билетов «Новогоднего миллиарда», которые принесли своим обладателям 22 105 730 рублей. При этом двое счастливчиков из Иркутской области стали обладателями призов в 1 млн рублей. Победители пока не обратились за выигрышами. Об этом рассказали в пресс-службе лотереи.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 8 032 065 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 524 046 635 рублей. В 1473-м тираже был разыгран главный приз в размере 1 млрд рублей, обладателем которого стал победитель из Нижнего Новгорода. Билет, выигравший 1 млрд рублей, приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш «Новогоднего миллиарда». Также в первый день нового, 2023 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей.

Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 59 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 25 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 423 729 рублей. Кроме того, еще 14 счастливчиков выиграли по 714 286 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

Напомним, что проверить билеты «Новогоднего миллиарда» можно на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55.