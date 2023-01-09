UnionPay изменила условия снятия наличных за пределами РФ

Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех Российских банков на снятие наличных за пределами РФ. Об этом сообщает банк "Приморье".
- 50 000 юаней в день по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах);
- 500 000 юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах);
Остальные условия по карте сохраняются в рамках действующих Тарифов банка.
При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно Тарифам Банка.
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30 декабря 2022