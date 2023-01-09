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UnionPay изменила условия снятия наличных за пределами РФ

Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех Российских банков на снятие наличных за пределами РФ. Об этом сообщает банк "Приморье".

  • 50 000 юаней в день по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах);
  • 500 000 юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах);

Остальные условия по карте сохраняются в рамках действующих Тарифов банка.

При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно Тарифам Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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