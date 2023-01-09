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Банк «Союз» в январе начисляет повышенные бонусы в категории «Кино»

Банк «Союз» в январе начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Кино»

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте «World Black Edition»:
  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:
  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по зарплатной карте:
  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
  • За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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