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ВТБ провел первые сделки по программе промышленной ипотеки

ВТБ провел первые сделки с клиентами среднего и малого бизнеса по программе промышленной ипотеки. Кредитные соглашения подписаны в Саратове с ЗАО «Курганспецарматура», в Пермском крае с ООО «Альянсспецмаш» и в Калининграде с компанией «Янтарная волна».

«Курганспецарматура» − крупный производитель трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса и атомной энергетики. Компания направит заемные средства на приобретение комплекса промышленных объектов в поселке Зоринский Гагаринского района Саратова, что позволит расширить производство в условиях загруженности действующих мощностей. Машиностроительный комплекс «Альянсспецмаш» с помощью промышленной ипотеки в ВТБ приобретет в собственность помещения завода по производству оборудования и комплексных решений для нефтегазовой промышленности в городе Чайковский Пермского края. Калининградская ювелирная компания «Янтарная волна» также выкупит арендуемые производственные площади.

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«Разработка механизма промышленной ипотеки в 2022 году стала одним из важных проектов по поддержке реального сектора экономики. ВТБ активно участвовал в подготовке к запуску программы и одним из первых банков начал ее практическую реализацию. Уверен, что этот инструмент будет высоко востребован у клиентов и положительно скажется на развитии промышленного комплекса и экономической ситуации в стране в целом», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Промышленная ипотека предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты выдаются на срок до семи лет по ставке до 5% годовых. Максимальная величина кредита − 500 млн рублей.

Подать заявку на кредит по программе промышленной ипотеки можно в контакт-центре или офисах ВТБ, обслуживающих юридических лиц, во всех регионах присутствия банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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