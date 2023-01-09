Банк Уралсиб напоминает, что с 1 января 2023 года возобновляется возможность оформить кредитные каникулы по федеральному закону № 106-ФЗ. Приводим 10 наиболее часто задаваемых вопросов.

1. В каком случае я могу рассчитывать на получение кредитных каникул в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ?

Вы можете обратиться с заявлением на получение кредитных каникул с 01.01.2023 по 31.03.2023, если соблюдается совокупность условий:

кредитный договор заключен до 01 марта 2022 года,

размер кредита/ кредитного лимита не превышает установленного Правительством РФ предельного уровня,

есть документально подтвержденное снижение доходов более чем на 30% в месяце, предшествующем месяцу вашего обращения за каникулами, по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2022 год,

на момент обращения в отношении кредитного договора не действует льготный период, предоставленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (для ипотечных кредитов).

2. На сколько я могу оформить кредитные каникулы?

Не более чем на 6 месяцев. В этих пределах вы сами можете определить срок каникул с учетом вашей ситуации.

3. Какой предельный уровень кредита, по которому я могу получить кредитные каникулы?

Согласно Постановлению Правительства РФ, максимальный размер кредита, по которому можно получить кредитные каникулы:

Потребительский кредит для физических лиц — 300 000 руб.

Кредитные карты (лимит) — 100 000 руб.

Автокредит – 700 000 руб.

Ипотечный кредит – 3 млн. руб. (для жилых помещений, расположенных в г. Москва – 6 млн. руб., в Московской области/ г. Санкт-Петербурге/ субъектах РФ, входящих в Дальневосточный ФО – 4 млн.руб.)

4. У меня сумма/ лимит кредита больше предельного уровня, определенного Правительством РФ, а мне нужны кредитные каникулы. Что делать?

В случае, если сумма или лимит вашего кредита превышает предельные значения, вы можете обратиться в банк для рассмотрения возможности снижения платежа в рамках стандартных программ реструктуризации банка, заявление на реструктуризацию можно оформить на сайте банка или в отделении банка.

5. Как я могу оформить кредитные каникулы?

Для получения консультации о возможности получения по кредиту льготного периода вы можете обратиться на бесплатный единый федеральный номер 8-800-700-00-79 в рабочие дни с 6:00 по 19:00, в выходные дни с 7:00 по 16:00.

Если вы можете документально подтвердить снижение вашего дохода на 30% и более, для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитных каникул вы можете обратиться в Банк по следующим каналам взаимодействия:

​оформление заявки на сайте Банка: https://www.uralsib.ru/page/restrukturizatsiya-kreditov с одновременной отправкой электронных копий документов, подтверждающих снижение дохода, на эл. почтовый ящик DRPA_dokument@uralsib.ru с указанием в теме письма ФИО заемщика, а также в тексте письма ФИО, даты рождения и номера телефона клиента; оформление заявления в офисе Банка.

Подать заявку можно в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31 марта 2023 года.

6. Какие документы я должен предоставить для подтверждения падения уровня дохода?

В случае полной или частичной потери дохода, а также отпуска без содержания:

справку 2-НДФЛ, 3-НДФЛ/ книгу учета доходов и расходов (для ИП), справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход (для самозанятых)

При увольнении, ликвидации предприятия:

выписка из центра занятости о регистрации в качестве безработного

В случае болезни:

больничный лист (листок нетрудоспособности) на срок 1 месяц и более.

Если у вас есть созаемщик, то документы должны быть предоставлены и от него.

7. Можно ли погасить кредит досрочно или прекратить кредитные каникулы?

Да, такая возможность есть.

8. Могу ли я взять каникулы, если у меня ипотечный кредит?

Да. По ипотечному кредиту могут быть предоставлены кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, если кредит соответствует по сумме требованиям Постановления Правительства, снижение дохода подтверждено документами, и если по вашему ипотечному кредиту в настоящее время не действуют ипотечные каникулы.

9. А если я уже брал кредитные каникулы в пандемию, я могу еще раз обратиться за ними?

Да, можете. Если вы в 2020 воспользовались данной программой, вы можете обратиться за получением кредитных каникул повторно в 2023.

10. Что будет, когда кредитные каникулы закончатся?

После периода каникул вам потребуется погашать как плановые платежи, так и отсроченные. В период каникул проценты за пользование кредитом продолжат начисляться.