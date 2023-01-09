С 1 января 2023 года возобновляется возможность оформить кредитные каникулы по федеральному закону № 106-ФЗ

1. В каком случае я могу рассчитывать на получение кредитных каникул в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ?
Вы можете обратиться с заявлением на получение кредитных каникул с 01.01.2023 по 31.03.2023, если соблюдается совокупность условий:
- кредитный договор заключен до 01 марта 2022 года,
- размер кредита/ кредитного лимита не превышает установленного Правительством РФ предельного уровня,
- есть документально подтвержденное снижение доходов более чем на 30% в месяце, предшествующем месяцу вашего обращения за каникулами, по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2022 год,
- на момент обращения в отношении кредитного договора не действует льготный период, предоставленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (для ипотечных кредитов).
2. На сколько я могу оформить кредитные каникулы?
Не более чем на 6 месяцев. В этих пределах вы сами можете определить срок каникул с учетом вашей ситуации.
3. Какой предельный уровень кредита, по которому я могу получить кредитные каникулы?
Согласно Постановлению Правительства РФ, максимальный размер кредита, по которому можно получить кредитные каникулы:
- Потребительский кредит для физических лиц — 300 000 руб.
- Кредитные карты (лимит) — 100 000 руб.
- Автокредит – 700 000 руб.
- Ипотечный кредит – 3 млн. руб. (для жилых помещений, расположенных в г. Москва – 6 млн. руб., в Московской области/ г. Санкт-Петербурге/ субъектах РФ, входящих в Дальневосточный ФО – 4 млн.руб.)
4. У меня сумма/ лимит кредита больше предельного уровня, определенного Правительством РФ, а мне нужны кредитные каникулы. Что делать?
В случае, если сумма или лимит вашего кредита превышает предельные значения, вы можете обратиться в банк для рассмотрения возможности снижения платежа в рамках стандартных программ реструктуризации банка, заявление на реструктуризацию можно оформить на сайте банка или в отделении банка.
5. Как я могу оформить кредитные каникулы?
Для получения консультации о возможности получения по кредиту льготного периода вы можете обратиться на бесплатный единый федеральный номер 8-800-700-00-79 в рабочие дни с 6:00 по 19:00, в выходные дни с 7:00 по 16:00.
Если вы можете документально подтвердить снижение вашего дохода на 30% и более, для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитных каникул вы можете обратиться в Банк по следующим каналам взаимодействия:
- оформление заявки на сайте Банка: https://www.uralsib.ru/page/restrukturizatsiya-kreditov с одновременной отправкой электронных копий документов, подтверждающих снижение дохода, на эл. почтовый ящик DRPA_dokument@uralsib.ru с указанием в теме письма ФИО заемщика, а также в тексте письма ФИО, даты рождения и номера телефона клиента;
- оформление заявления в офисе Банка.
Подать заявку можно в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31 марта 2023 года.
6. Какие документы я должен предоставить для подтверждения падения уровня дохода?
В случае полной или частичной потери дохода, а также отпуска без содержания:
- справку 2-НДФЛ, 3-НДФЛ/ книгу учета доходов и расходов (для ИП), справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход (для самозанятых)
При увольнении, ликвидации предприятия:
- выписка из центра занятости о регистрации в качестве безработного
В случае болезни:
- больничный лист (листок нетрудоспособности) на срок 1 месяц и более.
Если у вас есть созаемщик, то документы должны быть предоставлены и от него.
7. Можно ли погасить кредит досрочно или прекратить кредитные каникулы?
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Да, такая возможность есть.
8. Могу ли я взять каникулы, если у меня ипотечный кредит?
Да. По ипотечному кредиту могут быть предоставлены кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, если кредит соответствует по сумме требованиям Постановления Правительства, снижение дохода подтверждено документами, и если по вашему ипотечному кредиту в настоящее время не действуют ипотечные каникулы.
9. А если я уже брал кредитные каникулы в пандемию, я могу еще раз обратиться за ними?
Да, можете. Если вы в 2020 воспользовались данной программой, вы можете обратиться за получением кредитных каникул повторно в 2023.
10. Что будет, когда кредитные каникулы закончатся?
После периода каникул вам потребуется погашать как плановые платежи, так и отсроченные. В период каникул проценты за пользование кредитом продолжат начисляться.