Какие агротуры чаще всего бронируют жители мегаполисов на зимние праздники

Новогодние каникулы – время, которое хочется провести интересно. Жители мегаполисов, уставшие от сумасшедшего темпа городской жизни, в новогодние и рождественские праздники стремятся погрузиться в самобытную сельскую культуру, насладиться природой, посетить фермерские хозяйства и попробовать сытный деревенский обед, приготовленный из натуральных фермерских продуктов.

Аналитики Россельхозбанка изучили спрос на забронированные россиянами агротуры на платформе Свое За городом. Выяснилось, что каждый третий мечтает просто сменить городскую среду на фермерское хозяйство, а каждый четвертый хочет зимней сказки с «охотой» на северное сияние. Третье место заняли путешествия по экзотическим хозяйствам, в том числе фермам с альпака. По данным исследования, россияне отдают предпочтение коротким поездкам на 2-3 дня.

Для городских жителей самыми желанными местами для новогоднего агропутешествия стали однодневные туры на ферму. За один день путешественники познакомятся с фермой и ее укладом. На такие экскурсионные программы приходится 32% бронирований. Обычный день, проведенный на ферме, включает в себя: рассказ о фермерском хозяйстве, знакомство и кормление животных, мастер-класс, чаепитие с баранками и деревенский обед, приготовленный из полезных и натуральных продуктов, выращенных на ферме. Россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, а интерес к натуральным фермерским продуктам постоянно растет. По данным опроса Россельхозбанка, посвященного покупательским привычкам и предпочтениям потребителей при выборе продуктов питания, 44% респондентов заявило, что основой здорового питания являются именно фермерские продукты, которые имеют преимущества в сравнении с продуктами крупных производителей по качеству и натуральности.

Лидирующие позиции среди агротуров занимают «сказочные» и колоритные направления. Согласно полученным данным, в предстоящие новогодние праздники россияне планируют отправиться в тематические рождественские агротуры в Мурманскую и Архангельскую области, а также Карелию, которые стремительно набирают популярность. Погрузиться в уютную атмосферу деревенского кафе, насладиться древними традициями и «поохотиться» за северным сиянием, желают 27% путешественников.

Третье место по бронированию агротуров на новогодние каникулы представляют маршруты на экзотические хозяйства – посещение улиточной фермы, фермы крокодилов, хозяйства с альпака и т.п. Узнать, как организовано промышленное разведение улиток, вблизи увидеть прямых потомков динозавров или пообщаться с милыми выходцами из южноамериканского высокогорья намерено 22,6% туристов. Сюда же относятся посещение зоопарка с лемурами, дикобразами, черепахами, страусами, питонами, лошадьми и другими животными.

Эксперты платформы Свое За городом также отмечают повышенный спрос на авторские агронаправления, разработанные специально для туристов, путешествующих с детьми. Оборот в категории семейных туров по России составляет 18,4% Туристов привлекают необычные агромаршруты с увлекательной детской программой: творческие мастерские, экскурсии на мини-фермы, детские мастер-классы в пекарне, лепка цветных пельменей, посещение исторических, архитектурных и природных достопримечательностей.

«Последние несколько лет стали поворотными и обратили внимание миллионов граждан России на внутренний туризм. Среди жителей мегаполисов, отвыкших от природных ландшафтов и деревенских укладов, стало модным посещение фермерских хозяйств, которые богаты традициями и яркой культурой. Агротуризм активно развивается во многих уголках нашей страны и с каждым годом привлекает все больше россиян. Россельхозбанк высоко оценивает туристический потенциал сельских территорий и активно наращивает масштаб присутствия на рынке туристических услуг. Как отмечают аналитики платформы Свое За городом, спрос россиян на агротуры вырос на 35%, а количество туров увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Исследование проводилось на основе анализа данных покупок агротуров на платформе Свое За городом, на период предстоящих новогодних праздников (31 декабря 2022 года – 9 января 2023 года).

Свое За городом – онлайн-маркетплейс с широким выбором авторских экскурсий на фермерские хозяйства России. Всем желающим доступны как короткие экскурсии на ближайшие фермы, так и многодневные экспедиции по регионам страны.