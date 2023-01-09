На какие специальности поступали выпускники в 2022 году

В топе педагогические, медицинские и IT направления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинг Минобрнауки.

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT-специальности – в топ-5 их сразу три.

При этом в Москве и Петербурге абитуриенты больше идут в айтишники, а в регионах чаще хотят стать учителями и врачами. Но самый существенный рост числа студентов отмечен по направлениям судовождения (+58,4%), спорта и проектирования автомобилей (по +22,1%).

Специалисты связывают эту тенденцию с запросом рынка труда – активным развитием Северного морского пути, проектирования и производства электромобилей и популярностью здорового образа жизни.