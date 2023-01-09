Названы главные ИТ-угрозы 2023 года

Кибератаки все больше уходят в политический активизм. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование интегратора ГК «Т1».

В компании ожидают увеличения числа киберугроз в 2023 году. На это повлияет геополитическая ситуация, низкий порог входа в мир киберпреступности, большое количество уязвимостей нулевого дня и недостаточный уровень зрелости информационной безопасности многих компаний. Слабым звеном в ИБ всегда будет человек – большинство утечек происходит именно по вине сотрудников из-за отсутствия цифровой грамотности.

Среди основных тенденций уже можно выделить применение методов социальной инженерии в фишинговых и скамерских атаках.

Злоумышленники всегда эксплуатируют повестку дня, поэтому можно предположить, что они будут так или иначе использовать геополитическую ситуацию и западные санкции, уверен гендиректор группы «Т1» Игорь Калганов.