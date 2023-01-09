Цены на «вторичку» могут снизиться

На рынке наблюдается нехватка покупателей. Об этом «Известиям» рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Привлекательны для приобретения сейчас квартиры, которые собственники хотят срочно продать, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за того, что боятся дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости. В этом случае дисконт может доходить до 20-25%. Такие варианты всё больше интересуют частных инвесторов», – добавил он.

Несмотря на дисконт, собственники пока не готовы снижать цену, надеясь продать квартиры по максимально высокой цене.