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Суеверных людей больше всего среди медсестер, продавцов, менеджеров по туризму и рабочих

Медицинские сестры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Суеверными людьми считают себя 27% россиян, 52% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%).

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп, больше всего суеверных людей — среди медсестер (42%), продавцов-консультантов (39%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 38%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 16%) и аналитиков (17%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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