Спрос на кипрское жилье среди россиян в 2022 году вырос на 15%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику российского спроса на покупку недвижимости на Кипре. В ноябре спрос снизился, но по итогам года вырос на 15%.

По итогам ноября 2022 года российский спрос на покупку недвижимости на Кипре снизился на 31,3% относительно октября текущего года. Это снижение стало первым после двух месяцев роста числа обращений.

Также в ноябре 2022 года количество запросов на покупку жилья в этой части Европы оказалось на 36,39% ниже, чем в ноябре 2021 года и более чем в 1,5 раза выше, чем в ноябре 2020 года.

Несмотря на снижение последнего месяца, в целом в 2022 году россияне стали чаще интересоваться приобретением недвижимости на острове Кипр. Так, за 11 месяцев нынешнего года количество запросов оказалось на 14,67% выше, чем в рамках аналогичного периода прошлого года.

В ноябре – декабре 2022 года ключевым фактором при выборе недвижимости на Кипре стал бюджет сделки. Доля запросов, где именно этот параметр стал ключевым, составила 68,9%.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, вторым по важности фактором стали близость к морю. Доля запросов составила 22,5%.

Также в ТОП-3 входит расположение в конкретном городе. Доля запросов с указанием конкретного места составила 6,2%. При этом наиболее востребованными городами у россиян на Кипре для покупки недвижимости стали Пафос, Лимассол и Пейя.