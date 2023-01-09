Инвестор рассказал, что сейчас больше всего раздражает арендаторов на рынке жилья

Объём предложения на арендном рынке жилья в 2022 году вырос. При этом цены изменились разнонаправленно. Первая категория собственников, которые достаточно тщательно отбирают арендаторов, пошли на снижение своих финансовых требований. Корректировка составила около 10%. Снижение связано с тем, что найти подходящих арендаторов достаточно сложно. Вторая категория собственников, которые готовы сдать почти кому угодно, лишь бы человек был платёжеспособный, даже подняли ставки, отмечает эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков. Он рассказал, как за 2022 год изменился сегмент аренды жилья в столице, а также дал прогноз, когда ставки пойдут вверх.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– Сегодня средняя ставка на однушку в столице составляет от 26 до 35 тыс. руб. в месяц, на двухкомнатные квартиры – от 38 до 50 тыс. руб. Спрос летом 2022 на аренду жилья сильно пошёл вниз из-за оттока людей. Рынок ждал осени, но в сентябре была объявлена мобилизация, и пошла вторая волна. Сейчас спрос восстанавливается.

Рост числа предложений на рынке аренды был обусловлен рядом факторов. Во-первых, летом многие уехали и освободили квартиры. Во-вторых, значительная часть собственников решила не продавать квартиры на падающем рынке и терять в деньгах, а вывела свои объекты в арендный сегмент. Кроме того, события нынешнего года привели и к росту срока экспозиции объекта.

Сегодня раздражение у части арендаторов, которые традиционно снимают самое бюджетное жильё, вызывает то, что при звонке им часто отказывают. Это связано с тем, что уже год в объявлениях нельзя писать ряд требований к арендаторам и, соответственно, этот отбор происходит при первом общении. Например, нам поступают звонки, где нас просят найти арендное жильё, и арендатор готов заплатить двойную комиссию. При этом они всё равно не готовы платить за аренду дорого. Для граждан РФ сейчас можно найти хорошие варианты и на выгодных условиях.

Человек, который имеет одну или несколько квартир, помимо той, где он сам живёт, как правило, человек состоятельный. Любая прибыль со сдачи квартир позволяет закрывать основные потребности, и паники у таких людей сейчас нет. Другое дело, на что этот человек рассчитывал. Если он хотел закрывать кредиты этими арендными доходами и сейчас столкнулся с трудностями, то ситуация вынуждает его избавляться от части объектов. Такие примеры есть. Стандартной практикой выхода из такой ситуации является продажа одной квартиры для уменьшения кредитного плеча. Если кредита нет, то люди продолжают жить как раньше – может, не так хорошо, как они рассчитывали.

Наш взгляд, цены на аренду к лету 2023 года вырастут на 5—10%. Сейчас рынок недвижимости загружен. Это в том числе связано и с тем, что у людей есть деньги. Если пандемия людей застала врасплох, то сейчас средства у людей есть. Поэтому говорить о критическом снижении, в том числе и арендного рынка сейчас не стоит.