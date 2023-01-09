Доллар ниже 70

Рубль активно укрепляется в понедельник, 9 января. Доллар на Мосбирже пробил отметку 70 и приблизился к отметке 69,5 руб., евро опустился чуть ниже 74,2 руб. Китайский юань установил восьмимесячный максимум на отметке 10,555 руб., и, несмотря на последующий сильный откат, выглядит в паре с рублем сильнее американской валюты благодаря ее снижению на мировом рынке.

– Кроме позитива с рынка сырья, укрепление рубля обусловлено тем, что многие покупали иностранную валюту перед длинными выходными из-за опасений реализации каких-либо рисков в данный период. Поскольку этого не произошло, такие позиции сейчас могут сокращать или полностью ликвидировать. К тому же на прошлой неделе валютные пары неплохо повысились, что позволяет фиксировать спекулятивную прибыль, – поясняют эксперты БКС.

Нефтяные цены на открытии выросли на 3,3% до $81. Рост нефтяных цен вызван снятием карантинных ограничений в Китае. По мнению экспертов БКС, это будет способствовать оживлению потребительской и деловой активности в стране. Это должно увеличить спрос на сырьевые товары.