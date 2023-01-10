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Цена на нефть марки Urals упала до 38 долларов за баррель

Нефть марки Urals в пятницу торговалась по цене около 38 долларов за баррель. Из-за европейского запрета все больше зависит от Китая и Индии, сообщает Bloomberg.

По данным Argus Media, в пятницу цена на нефть сорта Urals составила 37,80 доллара за баррель. Мировой эталон нефти Brent в тот же день стоил 78,57 долларов.

«Трудно сказать, как Россия может отреагировать на столь низкие уровни. Слишком сильное падение может побудить Москву ответить сокращением добычи, чего она не исключала в прошлом», – предполагают в издании.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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