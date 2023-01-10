Новую профессию хотят освоить больше половины соискателей из Иркутской области в 2023 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, готовы ли они к смене работы и профессии в нынешнем году.

69% соискателей из Иркутской области заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году: 30% точно это сделают, 39% – скорее да, чем нет. Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта, логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году (36% и по 33% соответственно).

Доля соискателей, которые не имеют подобных планов, составляет всего 20%: из них 7% точно не будут менять профессию, еще 13% – скорее нет, чем да. Чаще всего не планируют менять профессию HR-менеджеры (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Еще 21% затруднились ответить.

Кроме того, среди вариантов «другое» популярными были такие ответы как поиск удаленной работы, в качестве дополнения к основной, а также работа в нескольких сферах деятельности.

Самые популярные направления для переквалификации у соискателей из Иркутской области – административная деятельность и бухгалтерия (по 16% заявили о своем интересе к данным направлениям). По 9% рассматривают получение новой профессии в ИТ-направлении и продажах, 6% – в сфере высшего менеджмента, 3% – в маркетинге.

Добавим, что сменить непосредственно место трудоустройства в 2023 году собираются 59% опрошенных из Иркутской области. Чаще всего это работники сферы безопасности (79%), добычи сырья (75%) и транспорта (72%).