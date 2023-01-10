Новогоднее обращение Путина собрало у телеэкранов 44,6% россиян

Это минимальное число зрителей за три последних года, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Новогоднее обращение президента Владимира Путина в 2022 году посмотрели 44,6% россиян, следует из данных. Это минимальный показатель за 3 года: в пандемийные 2021 и 2020 годах процент зрителей был больше, но в 2018 и 2019 годах обращение президента смотрели меньше.

Суммарный рейтинг обращения главы государства по всем телеканалам составил 31 декабря 2022 года 44,6%. Этот показатель отражает количество россиян, смотревших телепередачу, выраженное в процентах от населения страны.