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Новогоднее обращение Путина собрало у телеэкранов 44,6% россиян

Это минимальное число зрителей за три последних года, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Новогоднее обращение президента Владимира Путина в 2022 году посмотрели 44,6% россиян, следует из данных. Это минимальный показатель за 3 года: в пандемийные 2021 и 2020 годах процент зрителей был больше, но в 2018 и 2019 годах обращение президента смотрели меньше.

Суммарный рейтинг обращения главы государства по всем телеканалам составил 31 декабря 2022 года 44,6%. Этот показатель отражает количество россиян, смотревших телепередачу, выраженное в процентах от населения страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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