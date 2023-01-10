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Уже более 1 млн человек обратились за единой выплатой на детей через Госуслуги

Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Условия для получения выплаты:

  • среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;
  • имущество членов семьи не превышает установленный перечень;
  • взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат:

  • пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
  • выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет;
  • выплаты на детей от 3 до 7 лет;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет.

Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, – 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей – минимум для ребёнка, на беременных женщин – минимум для трудоспособного населения.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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