Уже более 1 млн человек обратились за единой выплатой на детей через Госуслуги

Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Условия для получения выплаты:

среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;

имущество членов семьи не превышает установленный перечень;

взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат:

пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности;

выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет;

выплаты на детей от 3 до 7 лет;

пособие на детей от 8 до 17 лет.

Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, – 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей – минимум для ребёнка, на беременных женщин – минимум для трудоспособного населения.