Карту маршрутов выходного дня создали в Иркутской области

Ее создали по итогам акции «Weekend: открой Иркутскую область» в системе 2ГИС. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Осенью агентство по туризму Приангарья и особая экономическая зона «Ворота Байкала» объявили о старте сбора предложений для включения в единую карту необычных маршрутов выходного дня. В течение месяца активные жители направляли информацию о своих любимых природных и историко-архитектурных объектах на территории Иркутской области.

В итоге было собрано 44 предложения, среди которых с помощью интернет-голосования жители и гости региона выбрали наиболее интересные.

Все маршруты, поданные участниками акции, представлены в электронном виде на площадке системы 2ГИС. Найти их можно как в приложении на смартфоне, так и в десктоп-версии с помощью любого из тегов: «Открой Иркутскую область», «Маршрут выходного дня», «Тур по области», «Туристический маршрут», «Интересные места», «Туристические места».

Дополнить карту маршрутов своим любимым местом для отдыха жители региона могут, написав письмо на почту: info@irkutsk.2gis.ru с пометкой «Открой Иркутскую область», необходимо указать информацию об объекте и его местонахождение. После согласования места можно будет добавить фотографии и написать отзыв.