Первые пациенты начали получать лучевую терапию с использованием нового линейного ускорителя в Усолье-Сибирском

Оборудование запущено в эксплуатацию в конце декабря прошлого года.

Стоимость линейного ускорителя составила около 170 млн рублей, компьютерного томографа – 49 млн рублей. Оборудование приобретено по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Первые пациенты уже начали проходить лечение с применением линейного ускорителя. Лучевую терапию в Усольском филиале областного онкодиспансера будут получать пациенты из Усольского и Черемховского районов, а также из Ангарского городского округа. Об этом доложил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов. Глава региона 9 января посетил медучреждение во время рабочей поездки в Усольский район.

Напомним, линейный ускоритель для лучевой терапии в Усолье-Сибирском стал четвёртым в Иркутской области. В настоящее время количества аппаратов хватает для обеспечения лучевой терапией всех пациентов, нуждающихся в таком виде лечения. При этом Игорь Кобзев отметил, что в 2026 году в Иркутске должно завершиться строительство радиологического корпуса онкологического диспансера. Новое отделение рассчитано на 180 коек.