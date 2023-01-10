Корпоративный журнал Уралсиб победил в двух престижных медиаконкурсах

Корпоративный журнал Банка Уралсиб стал победителем в двух престижных медиаконкурсах. На международном конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер – 2022» издание «Уралсиб» занял первое место в номинации «Лучший журнал для клиентов», а на Большом национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити – 2022» – первое место в номинации «Лучший корпоративный журнал».

Служба внешних коммуникаций банка выпускает журнал «Уралсиб» в партнерстве с ООО «Медиа-Сервис» с 2011 года. За это время издание завоевало 15 наград. В каждом номере журнала публикуются тренды банковской отрасли, аналитические обзоры, актуальная статистика финансового рынка, прогнозы экономистов, разъяснения по банковским продуктам, советы по сбережению и приумножению своего капитала.

С 2011 года вышло более 40 номеров издания. В 2022 году в связи с ребрендингом банка было принято решение изменить и визуальное оформление журнала «Уралсиб». В результате совместной работы над макетом редакции удалось органично соединить актуальные полиграфические тренды и элементы нового стиля. Теперь журнал в обновленных печатной и электронной версиях активно участвует в решении одной из ключевых задач позиционирования Уралсиба – повышении узнаваемости бренда среди клиентов и партнеров банка.