Депозит стал наиболее доходным инструментом в прошедшем году

Рублевый депозит показал максимальную доходность при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

При размещении 100 тыс. рублей на вкладе в начале года инвестор мог заработать 7,7 тыс., а в корпоративных облигациях – 7,2 тыс. рублей. Однако вложив эту сумму в российские акции, он мог потерять почти 40%.

Опрошенные «Известиями» участники рынка считают, что в 2023 году вклады вряд ли сохранят свою относительную привлекательность. Их доходность составит порядка 7,5%. Более перспективными могут стать инвестиции в ОФЗ, а также подешевевшие акции ряда госбанков, ритейлеров и IT компаний.