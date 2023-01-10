Более 9 километров новых сетей освещения построили в Иркутске в 2022 году

Самым масштабным объектом 2022 года стала улица Карпинская, где обустроили линию наружного освещения протяженностью около 6 километров. Сейчас ведется ее подключение. Об этом рассказали в мэрии.

В микрорайоне Юбилейный новые фонари установили на спортивной площадке возле дома № 96, вдоль дома № 95 и детского сада № 179. В списке адресов также улица Дмитрия Пожарского, 35.

По просьбам жителей сделано освещение в районе остановки общественного транспорта «улица Пискунова» и вдоль проезда до микрорайона Крылатый.

Всего в 2022 году в Иркутске построили более 9 километров новых сетей: установлено 338 металлических опор и 357 светодиодных светильников.

Еще более 12 километров сетей в 2022 году было отремонтировано.