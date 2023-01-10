Свыше 14 тысяч тонн снега вывезли за новогодние праздники с улиц Иркутска

С 31 декабря по 8 января с улиц города вывезли более 14 тысяч тонн снега. Дорожные службы круглосуточно выполняли расчистку проезжей части и тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Об этом рассказали в мэрии.

На улицы выведены комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы.

МУП «Служба эксплуатации мостов» очищает путепроводы и подходы к ним. Силами муниципальных предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз» приводят в порядок парки, скверы и общественные пространства.

Управляющие компании очищают от снега внутриквартальные проезды и дворовые территории.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.