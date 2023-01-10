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Назван лучший месяц для поиска работы

Экспертов опросили «Известия».

Начало года считается самым удачным временем для смены работы. По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, в это время одни компании выходят из «предновогоднего затишья», а другие начинают искать сотрудников на предстоящий сезон.

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– На рынке труда есть сезонные закономерности. Идеальная ситуация с точки зрения соискателя – когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало. Такое происходит в январе-феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. В марте-апреле предложений больше, это «высокий сезон». Следующий обычно наступает осенью, – объяснила «Известиям» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Как отмечает эксперт, в январе HR-отделы уже могут полностью сосредоточиться на подборе персонала. Большинство компаний еще в декабре утвердили бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать.

– А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место, – заключила Игнатова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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