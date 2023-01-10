Иркутский производитель тест-полосок для глюкометров откроет филиал в Белоруссии

В новом году компания намерена организовать в Белоруссии сборку глюкометров, а в последующие два года – полноценное производство тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови «Медтехсервис» открылся в Иркутске в ноябре 2018 года. В состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. С помощью полученных от нее средств компания построила здание производственно-складского комплекса общей площадью 4 тысячи кв. м и здание административно-бытового комплекса.

Производитель рассказывает: иркутские тест-полоски дешевле аналогов, в том числе зарубежных, но при этом более точные. «Медтехсервис» предлагает более низкие цены не только за счет использования инновационной технологии, но и благодаря контролю качества на производстве, который сводит риск попадания бракованной продукции в продажу до нуля.