Объявлен конкурс грантов для разработчиков отечественных ИТ-решений

Гранты выделят с 2023 года в Иркутской области на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных технологий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Гранты предусмотрены в форме субсидий. Их смогут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица за исключением государственных учреждений. Отбор претендентов проведет министерство цифрового развития и связи Иркутской области. Лучших выберет специальная комиссия. Наибольший размер гранта 1 млн рублей. Лидеры получат разные суммы в зависимости от занятого места.

На конкурс могут быть представлены решения, связанные с разработкой и внедрением информационных систем и технологий, информационно-телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов. Заявитель не должен иметь задолженности по налогам и сборам. Его задача – использовать грант за 11 месяцев со дня поступления средств и в течение 12 месяцев отчитаться о проделанной работе.

Грант предоставляется в виде единовременной выплаты. Полученную сумму победители конкурса смогут направить на аренду нежилого помещения, приобретение оргтехники и оборудования, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг и связи, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение основных средств и ряд других нужд.

В настоящее время количество получателей грантов неизвестно. Как пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, в целом финансирование в 2023 году предусмотрено в размере 10 млн рублей, но сколько будет претендентов и как распределятся призовые места, предугадать невозможно. Ориентировочно, конкурс объявят в конце первого – начале второго квартала 2023 года. Положение находится в разработке.

Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 - 2024 годы региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2025 годы.