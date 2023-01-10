Обвиняемый в убийстве предпринимателя предстал перед судом в Иркутской области

По версии Следственного комитета, в 2017 году продавец вещей познакомился с коллегой и узнал, что у него дома есть крупная сумма от продажи товара.

В конце мая 2017 года трое мужчин проникли в квартиру к потерпевшему, где похитили ювелирные изделия, телефоны и денежные средства. Хозяину жилища подозреваемые нанесли множественные телесные повреждения, после чего скрылись с места преступления. Вскоре потерпевший скончался в больнице.

Мужчины уехали из России, один из обвиняемых сменил фамилию и спустя несколько лет вернулся в РФ. В мае 2022 года его задержали в метро. В дальнейшем подсудимого этапировали в Иркутскую область.

В настоящее время следствием собрана полная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.