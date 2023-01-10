Рубль продолжил укрепляться 10 января

Российская валюта во вторник, 10 января, продолжает восходящую динамику, доллар впервые с конца декабря приблизился к отметке 69,2 руб.

– Поддержку рублю оказывает активное восстановление нефтяных цен после утренней просадки. Тем не мене,проблемы мировой экономики сохраняют большую неопределенность с перспективами сырьевого рынка, что остается главным риском для рубля, – отмечают эксперты БКС.

Однако, по мнению аналитиков, влияние на валютный рынок оказывает приближение налогового периода. Его пик приходится на 25 января, но относительно высокие котировки иностранных валют к рублю могут способствовать более ранней активизации продаж экспортерами валютной выручки.