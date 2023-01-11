Шесть фактов о российских розничных инвесторах

Банк России провел исследование розничных инвесторов по итогам I полугодия 2022 г. В нем участвовали 18 крупнейших брокеров с 25,2 млн клиентов. Шесть главных выводов.

1. Женщин-инвесторов всё больше

Доля мужчин составляет 59%, доля женщин – 41%. За счет более активного привлечения женщин в возрасте 20–50 лет их доля в общей структуре клиентов увеличилась на 2 п.п.

Первая волна активного притока клиентов состояла по большей части из мужчин 20–40 лет, теперь же новыми клиентами все чаще становятся женщины в возрасте от 20 до 50 лет, – говорится в исследовании.

2. Самостоятельную торговлю выбирают более молодые клиенты

ДУ предпочитают более возрастные клиенты. Так, средний возраст клиента на брокерском обслуживании – 37 лет, ДУ – 48 лет.

Самая многочисленная группа инвесторов у брокеров в возрасте 20-40 лет, на них приходится 49% всех клиентов – от 20 до 40 лет. Средний возраст инвесторов мужчин составляет 36,2 года, женщин – 39,2 года.

3. Торговая активность клиентов брокеров упала в 2022 году

На фоне общей неопределенности, перевода клиентов и приостановки работы биржи сократилось количество дней, в которые клиент совершил хотя бы одну сделку.



Мужчины в среднем совершали сделки 2,3 дня в месяц, а женщины – 1,9 дня. При этом более 6 сделок в месяц заключают 19% мужчин и 15% женщин. Самые активные клиенты – по-прежнему мужчины в возрасте 40–60 лет.

4. Интерес к маржинальной торговле сократился

Доля клиентов, использовавших услугу маржинальной торговли у брокеров, сократилась в два раза. Кроме того, из-за повышенной волатильности на рынках в первом полугодии 2022 года произошел двукратный рост числа принудительно закрытых позиций клиентов.

Однако крупные клиенты интерес к маржинальной торговле все же не потеряли.

– Как и в прошлом году, чем больше размер портфеля, тем больше доля клиентов, использующих маржинальную торговлю. Примечательно, что именно среди клиентов с портфелями от 100 млн руб. наименьший процент тех, кто отказался от сделок с плечом, – говорится в исследовании.

5. Более состоятельные клиенты предпочитают ДУ

Профессиональным управляющим доверяют более крупные суммы. Так, средний размер портфеля на брокерском обслуживании 200 тыс. руб., в то время как на доверительном управлении в 5 раз больше – 1 млн руб.

При этом число портфелей среднего размера у брокеров выросло.



– Доля активов клиентов брокеров со счетами от 100 тыс. до 6 млн руб. в общем объеме брокерских активов выросла с 23 до 32%. Это произошло за счет как притока новых клиентов в эти когорты, так и перетекания в них клиентов из более крупных когорт из-за снижения стоимости их портфелей. Концентрация активов, принадлежащих клиентам с портфелями от 10 млн руб., уменьшилась до 59%. Теперь на 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% совокупных активов, – говорится в исследовании.

6. Убытки клиентов на ДУ в 3 раза меньше

Системные шоки привели к значительным убыткам для всех клиентов. Однако убытки клиентов на доверительном управлении оказались гораздо меньше и составили в среднем -8%, в то время как у клиентов на брокерском обслуживании – -25,8%. Поэтому логично, что профессиональным управляющим инвесторы доверяют более крупные суммы.

Средневзвешенная доходность мужчин на брокерском обслуживании за I полугодие 2022 г. составила -23,8%, женщин – -23,5%. При этом наихудшая отрицательная доходность наблюдалась у клиентов с размером портфеля от 10 до 100 тыс. руб.: в исследовании указывается, что на это повлияла невозможность полноценной диверсификации.

У клиентов с портфелями от 1 млн руб. и более доходность отрицательная, но все-таки лучше средней (от -17,6 до -21,6%) — «вероятно, в связи с достаточным уровнем финансовой грамотности, техническим доступом к инструментам, а также готовностью потратить достаточное количество времени и усилий. Таким образом, инвесторы с крупными портфелями обладают хорошим опытом и возможностями составить качественный диверсифицированный портфель».