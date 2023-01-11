Страны G7 планируют установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты

Страны «Большой семерки» (G7) планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем сырая нефть, а также реализуемые со скидкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

В рамках усилий по введению антироссийских санкций G7 намерена запретить с 5 февраля импорт из России продуктов переработки нефти и установить предельные цены на экспорт в третьи страны, который, в частности, коснется дизельного топлива, керосина и мазута. Точные механизмы и уровни цен все еще обсуждаются между участниками G7 и ЕС.

Эти меры вводятся вслед за вступившим в ЕС 5 декабря в силу запретом на импорт российской нефти, наряду с механизмом ограничения цен, который позволяет европейским компаниям предоставлять финансирование и страхование для экспорта сырой нефти из России по цене не выше $60 за баррель.

По мнению экспертов, подобные меры против нефтепродуктов сложнее разработать и реализовать. По словам чиновника, дизельное топливо и керосин исторически торгуются с премией к сырой нефти, а мазут продается со скидкой. Цены на эти товары были волатильными в 2022 г.

Российские власти со своей стороны намерены противодействовать потолку цен. Так, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий торговать сырьем с дисконтом, а Минэнерго в ближайшее время опубликует детали исполнения указа.

Цены на российскую нефть обвалились после введения эмбарго. В пятницу российская нефть марки Urals упала до уровня 38 долларов за баррель. При этом мировой эталон нефти Brent в тот же день стоил 78,57 долларов.