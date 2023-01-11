Волейбольный турнир «Кубок Севера» на призы ИНК прошел в Усть-Куте

В Усть-Куте состоялся традиционный турнир по волейболу «Кубок Севера» среди школьников на призы Иркутской нефтяной компании, рассказали в пресс-службе ИНК.

Соревнования прошли на нескольких спортивных площадках с 4 по 6 января, участие приняли 250 школьников в составе 30 команд из Братска, Железногорска-Илимского, Вихоревки, Тайшета, Киренска, Чуны, поселков Магистральный и Таксимо. Усть-Кут представляли 11 команд.

Победителями турнира в разных возрастных категориях стали команды «Прайм» (Усть-Кут), «Школа №9» (Усть-Кут), «Вихоревка» (Братск). В играх среди самых юных волейболистов все призовые места заняли устькутяне. Второй этап «Кубка Севера» состоится в Усть-Куте в марте 2023 г.