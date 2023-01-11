Активность работодателей в Иркутской области снизилась на 3,8% в декабре

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в декабре в Иркутской области число активных вакансий снизилось на 3,8%, по сравнению с прошлым годом.

Спрос на рынке труда в Иркутской области по итогам декабря 2022 года уступает показателям аналогичного месяца предыдущего года: объем открытых вакансий снизился на 3,8%. В целом по России падение активности работодателей было еще значительнее, на уровне -7,8%, а в Сибирском ФО количество вакансий уменьшилось на 2,7% год к году.

Любопытно, что только два сибирских региона показали рост спроса на персонал в декабре – это Омская область (9,2%) и Кузбасс (5,9%). По остальным зафиксирована отрицательная динамика по числу вакансий: в Красноярском крае (-7,3%), Новосибирской области (-6,6%), Иркутской области (-3,8%), Алтайском крае (-3,6%) и Томской области (-2,1%).

Наиболее заметное падение спроса на персонал в Иркутской области произошло в профессиональных сферах «Страхование» (-79%), «Госслужба, НКО» (-74%), «Автомобильный бизнес» (-56,6%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-49%), «Консультирование» (-44,6%), «Юристы» (-38,4%), «Управление персоналом, тренинги» (-29%), «Закупки» (-26%) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (-22%).

Кроме того, сжатие спроса «выше рынка» (сокращение числа вакансий более, чем на 3,8%) зафиксировано на специалистов из таких направлений, как «Добыча сырья», «Медицина, фармацевтика», «Производство», «Высший менеджмент», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Административный персонал» и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».

Лишь десять из двадцати восьми профсфер показали рост потребности в кадрах в декабре. Наиболее значимо число вакансий выросло в сферах «Наука, образование» (72%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (25,5%), «Строительство, недвижимость» (24%), «Продажи» (21,4%) и «Инсталляция и сервис» (19%).

Несмотря на общее снижение спроса на персонал, по итогам декабря рынок труда в Иркутской области остается в зоне дефицита кадров: на одну вакансию приходится в среднем 4,3 резюме (при норме 5-6 резюме на вакансию). Для сравнения, в целом по России соотношение спроса и предложения – 4,8 резюме на вакансию, то есть близко к комфортному для рынка труда балансу.