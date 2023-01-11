Улицы Фаворского и Богдана Хмельницкого отремонтируют в Иркутске

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Иркутске дополнительно отремонтируют две улицы. Покрытие проезжей части обновят на Фаворского и Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали в мэрии.

На улице Фаворского проведут ремонт участка от границы города до Улан-Баторской протяженностью 1,5 километра. На Богдана Хмельницкого уложат около 600 метров нового асфальта на отрезке от Тимирязева до Карла Маркса.

Изначально ремонт этих участков планировали в 2024 году. Но появилась возможность сделать объекты быстрее. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

В текущем году по нацпроекту также запланированы ремонты улиц Полярная, Олонская, Академическая, Свердлова, Трилиссера и окружной дороги микрорайона Зеленый. Всего сделают 22 дорожных участка. Администрация Иркутска продолжает определять подрядчиков для выполнения работ.