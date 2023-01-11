Строительство детского сада завершают в 6-м микрорайоне Иркутска Ново-Ленино

В Иркутске завершают строительство детского сада на 220 мест в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография» по муниципальной программе «Образование». Об этом рассказали в мэрии.

В двухэтажном здании разместили 11 групп для пребывания дошколят, спортивный и актовый залы, бассейн, медпункт, пищеблок, прачечную, а также служебно-бытовые и вспомогательные помещения. На прилегающей территории заасфальтировали тротуары и проезды, обустроили детские площадки.

Напомним, что в 2022 году в Иркутске открыли детский сад на 220 мест в микрорайоне Лесной, учебный блок на 500 мест школы № 14 на улице Карла Либкнехта. Наряду с этим капитально отремонтировали корпус для начальных классов в гимназии № 1.