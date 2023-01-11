Дисконт на объекты в Москва-Сити достигает 20-30%

Эксперты компании Zavidov Realty проанализировали предложение объектов в Москве-Сити. Сегодня основную аудиторию проекта составляет региональные инвесторы и сотрудники компаний, которые находятся в небоскрёбах.

В декабре 2022 года в небоскрёбах Москва-Сити экспонируется 838 объектов недвижимости. Основной объём предложения приходится на сегмент двухкомнатных апартаментов. В этой категории сейчас представлено 333 лота. Стоимость в этом сегменте начинается от 28 млн рублей.

Также широкий выбор представлено в сегменте трёхкомнатных апартаментов. В этом сегменте представлено 289 объектов. Стартовая цена на подобные объекты сейчас составляет 36,2 млн рублей.

В целом стартовая цена за объект в высотках на Пресненской набережной в декабре 2022 года составляет 13,5 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести апартамент-студию площадью чуть более 8 квадратных метров.

«Спрос на Сити, как знаковый проект столицы и России есть всегда, инвесторы из регионов в первую очередь рассматривают для покупки в Москве именно Сити. Хотя другие проекты чаще показывают лучшую доходность. Сейчас основной спрос на объекты в этой локации генерируются инвесторы из регионов и сотрудники компаний и организаций, базирующихся в Сити», – отметил генеральный директор компании Zavidov Realty Юрий Завидов.

По словам эксперта, к плюсам проживания в Сити относится быстрая доступность ко всей насыщенной инфраструктуре, включая рестораны, спорт, магазины, развлечения, офисы. Причём можно не пользоваться зимней одеждой, все корпуса соединены под землёй. Из минусов долгий вход-выход в некоторые корпуса через 2-3 лифта и эскалаторы. Для выхода на улицу можно потратить 15-20 минут. Для выезда на машине через 3 шлагбаума тоже около 15 минут. Для семейных с маленькими детьми не подходит для проживания из-за отсутствия быстрого доступа к детским площадкам и паркам, скопления людей в лифтах. Поездки в скоростных лифтах и проживание на верхних этажах не подойдёт людям в возрасте. Многие апартаменты используются для компаний и вечеринок, мероприятий или посуточной аренды, и непосредственно рядом для проживания, что не добавляет тишины и спокойствия для отдыха после трудового дня.

«Жизнь в Сити позволяет жить и работать в одном комплексе и спускаться в офис на лифте, оптимизируя время на пробки и дорогу. Как второе жильё да, как основное, скорее нет. Очень большой трафик в Сити, многим хочется уединённости, опять же проживание с животными крайне неудобно, ввиду отсутствия зелёных зон. Поэтому комфортнее использование апартов в коммерческих целях», – добавил риэлтор.

На данный момент спрос на объекты в этой локации высокий, но стоимость лотов сильно перегрета и сделки идут только с дисконтом 20-30 процентов.

«Старые инвесторы не спешат продавать по рыночной цене и желают получить сверхприбыли, многие объекты продаются годами. Заходить для инвестиций сейчас невыгодно, только с хорошим дисконтом, тогда можно получить окупаемость 6-7 лет», – резюмировал Юрий Завидов.